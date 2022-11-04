Главы МИД стран G7 намерены в ближайшее время ввести потолок цен на нефть РФ

close
100%
Global Look Press

Главы МИД стран G7 намерены в ближайшее время завершить введение потолка цен на нефть из России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министров дипведомств.

Также G7 заявила о создании координационного механизма для поддержки в восстановлении Украины. Страны отметили, что с нетерпением ждут конференции по поддержке Украины, которая состоится 13 декабря в Париже.

Ранее Соединенные Штаты с союзниками пришли к соглашению, в каких случаях на российскую нефть будет распространяться потолок цен.

По данным источников, посреднические сделки с российской нефтью, происходящие в море, все равно должны подпадать под ограничение цены. Однако если груз такой нефти был переработан в нефтепродукты, то он снова может торговаться в море без ограничения.

Также сообщалось, что американские власти не успели разработать механизм ограничений на нефть из России, поэтому сделки с ней будут продолжаться до 19 января 2023 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть