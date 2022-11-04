Главы МИД стран G7 намерены в ближайшее время ввести потолок цен на нефть РФ

Главы МИД стран G7 намерены в ближайшее время завершить введение потолка цен на нефть из России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министров дипведомств.

Также G7 заявила о создании координационного механизма для поддержки в восстановлении Украины. Страны отметили, что с нетерпением ждут конференции по поддержке Украины, которая состоится 13 декабря в Париже.

Ранее Соединенные Штаты с союзниками пришли к соглашению, в каких случаях на российскую нефть будет распространяться потолок цен.

По данным источников, посреднические сделки с российской нефтью, происходящие в море, все равно должны подпадать под ограничение цены. Однако если груз такой нефти был переработан в нефтепродукты, то он снова может торговаться в море без ограничения.

Также сообщалось, что американские власти не успели разработать механизм ограничений на нефть из России, поэтому сделки с ней будут продолжаться до 19 января 2023 года.