Глава МВФ Георгиева: глобальная торговая система находится под серьезной угрозой

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала, что торговые ограничения и несбалансированные субсидии приводят к тому, что глобальная торговая система сейчас находится под серьезной угрозой. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, кроме существования серьезной угрозы растет число торговых ограничений и несбалансированных субсидий.

«Особым приоритетом (для стран по всему миру) является отмена торговых ограничений, связанных с продовольствием, которые приводят к росту мировых цен и отсутствию продовольственной безопасности», — рассказала Георгиева.

Ранее главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринш заявил, что зима 2023 года может оказаться более суровой в сравнении с отопительным сезоном 2022-го.

По его словам, вероятность нехватки энергоносителей следующей зимой и в последующие годы будет со временем только увеличиваться. Ситуация усугубится при серьезном понижении средних температур в Европе.