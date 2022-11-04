Расширение тарифного коридора привело к удорожанию ОСАГО на 4,21% в октябре

Средняя стоимость полиса ОСАГО в октябре выросла в сравнении с показателями за сентябрь на 4,21% и достигла 7026 рублей. Это произошло несмотря на расширение тарифного коридора на 26% в обе стороны со стороны Центробанка, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные финансового маркетплейса «Сравни.ру», где продаются страховки российских компаний.

«ОСАГО дорожает с начала года: с января цена увеличилась почти на треть. Средняя стоимость полиса ОСАГО в октябре выросла по отношению к предыдущему месяцу на 4,21% и достигла 7026 рублей», — говорится в материале.

В то же время представитель Российского союза автостраховщиков (РСА) указал на среднюю стоимость ОСАГО к концу октября на уровне 7,5 тыс. рублей. По его словам, этот показатель почти не изменился в сравнении с сентябрем. Однако относительно данных за предшествующую расширению тарифного коридора неделю рост составил 7,37%.

Центробанк рассчитывал, что расширение тарифного коридора в обе стороны позволит страховщикам сохранить прежнюю стоимость для безаварийных автовладельцев, повышая ее для менее аккуратных. Однако по данным «Сравни.ру», к концу октября доля клиентов, для которых стоимость страховок снизилась, оказалась небольшой.

Российский союз автостраховщиков (РСА) заявлял об изменении средней стоимости запчастей, по которому рассчитываются выплаты по ОСАГО, с 19 октября. Совокупный рост средней стоимости запчастей в новой версии справочника по сравнению с предыдущими, составленными до ухода с рынка ряда автопроизводителей, по-прежнему находится на уровне 29%.