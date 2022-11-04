Экономист Чирков оценил возможные последствия после введения потолка цен на нефть для РФ

Экономист Чирков: введение потолка цен на нефть положительно повлияет на экономику России

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Christian Hartmann/Reuters

При введении ценового потолка на нефть Россия может нарастить поступления от продажи энергоносителей в свой бюджет. Об этом «Известиям» заявил экономист Максим Чирков.

«На Россию это повлияет только с положительной стороны, несмотря на возможные ограничения, в любом случае увидим достаточно серьезный рост цен на энергоносители также из-за обесценивания ведущих мировых валют», — отметил Чирков.

По его словам, предельные цены на нефть лишь только повысят стоимость самой нефти в мире. При этом страны, которые поддержат эти ограничения, лишатся поставок нефти из России.
Он добавил, что даже если Россия будет продавать меньшие объемы нефти, в реальных деньгах прибыль может быть куда больше за счет возросших цен на топливо.

Ранее в пятницу газета The Wall Street Journal писала, что власти в США не успели разработать механизм ограничений на нефть из России, поэтому сделки с ней будут продолжаться еще до 19 января 2023 года.

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что если идея западных стран о введении потолка цен на морские перевозки российской нефти из России приведет к ожидаемым результатам, то подобные меры могут применить и против других товаров – газа и металлов, а ситуация в мировой экономике подвергнется сильным рискам.

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