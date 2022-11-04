Юрист дал рекомендации, как правильно сдавать жилье при длительном отъезде

Юрист и партнер NOVATOR Legal Group Сергей Струнков в беседе с «Российской газетой» рассказал, как собственникам сдавать недвижимость в аренду при долгом отъезде, чтобы получать с этого прибыль.

Эксперт подчеркнул, что при длительном отсутствии в России сдавать квартиру в аренду следует легально, что позволит избежать многих неприятностей, включая штраф и пени, которые могут начислить при нелегальной сдаче.

Струнков пояснил, что для уплаты налогов при сдаче квартиры собственник может зарегистрироваться в качестве самозанятого и платить налог в 4% от дохода при сдаче жилья физлицам и 6% — юрлицам, зарегистрироваться как ИП и приобрести патент на сдачу жилья, уплачивая 6% от возможного дохода или по итогам года подать декларацию и заплатить налог в 13%.

Уехавшему за границу собственнику юрист напомнил о налоговом резидентстве. По его словам, лицо утрачивает этот статус автоматически, если находится за границей суммарно более 183 дней в году, после чего ставка НДФЛ повышается до 30% от доходов на территории России.

Эксперт пришел к выводу, что самым оптимальным вариантом для собственника является получение статуса самозанятого. В этом случае, если самозанятый не является резидентом, его налоговая ставка при сдаче квартиры не меняется.

Помимо прочего, юрист отметил необходимость застраховать квартиру для предотвращения возможных убытков.

При заключении договора необходимо как можно подробнее зафиксировать состояние квартиры, а также условия проживания, включая сроки оплаты, наличие домашних животных и т.п. Также следует отразить в документе, за чей счет будет осуществляться текущий и капитальный ремонт. Также рекомендовано продумать схему получения арендной платы.

Ранее адвокат Евгения Рыжкова рассказала, что собственник может лишиться квартиры из-за задолженностей согласно исполнительным документам.