Доцент Максимов заявил, что в РФ могут убрать льготы на пользование водными объектами для бизнеса

Минприроды собирается отменить льготное пользование водными ресурсами для бизнеса в 2023 году и вернуть с 2024 года индексацию на 15% с учетом инфляции, что приведет к определенным последствиям в промышленности. Об этом «Прайм» заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов.

«Министерство обосновывает данный шаг необходимостью финансирования экологических и противопаводковых мероприятий, напоминая о важности этого в связи с изменениями климата. С этим фактом трудно не согласиться. Однако инструменты реализации этой задачи вызывают ряд вопросов», — отметил Максимов.

По его словам, основной вопрос заключается в стоимости электроэнергии. Для ряда ГЭС при росте ставок доля расходов за водопользование в себестоимости продаж может оказаться выше 40%, что является критическим показателем. В свою очередь, такая ситуация повлияет на инвестиционные программы и включит режим экономии. При этом экономия для энергосистемы надежности не прибавит.

Он добавил, что рост ставок также может повлиять на целлюлозно-бумажную промышленность, где вода является важным компонентом в себестоимости работ. Поэтому, с учетом всех этих факторов, вполне возможно, что данная инициатива еще будет дорабатываться.

В конце октября газета «Известия» со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе Минприроды, писала, что в России могут увеличить коэффициенты платы за использование водных ресурсов для предприятий в 1,5 раза.