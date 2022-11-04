Доцент Максимов заявил, что в РФ могут убрать льготы на пользование водными объектами для бизнеса

close
100%
pixibay.com

Минприроды собирается отменить льготное пользование водными ресурсами для бизнеса в 2023 году и вернуть с 2024 года индексацию на 15% с учетом инфляции, что приведет к определенным последствиям в промышленности. Об этом «Прайм» заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов.

«Министерство обосновывает данный шаг необходимостью финансирования экологических и противопаводковых мероприятий, напоминая о важности этого в связи с изменениями климата. С этим фактом трудно не согласиться. Однако инструменты реализации этой задачи вызывают ряд вопросов», — отметил Максимов.

По его словам, основной вопрос заключается в стоимости электроэнергии. Для ряда ГЭС при росте ставок доля расходов за водопользование в себестоимости продаж может оказаться выше 40%, что является критическим показателем. В свою очередь, такая ситуация повлияет на инвестиционные программы и включит режим экономии. При этом экономия для энергосистемы надежности не прибавит.

Он добавил, что рост ставок также может повлиять на целлюлозно-бумажную промышленность, где вода является важным компонентом в себестоимости работ. Поэтому, с учетом всех этих факторов, вполне возможно, что данная инициатива еще будет дорабатываться.

В конце октября газета «Известия» со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе Минприроды, писала, что в России могут увеличить коэффициенты платы за использование водных ресурсов для предприятий в 1,5 раза.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть