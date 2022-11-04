Аналитик Веревкин заявил, что экономика США затрещит по швам из-за роста ставки ФРС

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При продолжении политики ужесточения Федеральная резервная система (ФРС) США, финансовая система страны начнет трещать по швам. Об этом «Прайм» заявил инвестиционный стратег Алор Брокер Павел Веревкин.

«Политика ФРС крайне негативна для изнеженной длительным периодом низких ставок мировой экономики. Полагаю, что при 5% финансовая система США начнет трещать по швам», — отметил Веревкин.

По его словам, до последнего заседания ФРС мировой рынок надеялся, что все-таки американское ведомство изменит свою политику и будет смягчать ситуацию. Однако после недавних комментариев представителей ведомства, рынок разочаровался и начал осознавать, что ФРС теряет контроль над ситуацией. То есть чиновники будут продолжать поднимать ключевую ставку.

Он добавил, что некоторые инвесторы еще будут надеяться на то, что ФРС в будущем будет смягчать свою политику. То есть инвесторы надеются на то, что чиновники между крахом финансовой системы и высокой инфляцией выберут высокую инфляцию. Однако в реальности, скорее всего, ставка будет расти до тех пор, пока системообразующие банки не начнут рушиться, как было во время кризиса 2008 года.

3 ноября издание «Хуаньцю шибао» сообщило, что США смогли спасти свою экономику и избежать рецессии благодаря энергокризису в Европе, начавшемуся из-за спецоперации России на Украине.

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