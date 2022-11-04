Еще два банка в Киргизии перестали обслуживать российские карты «Мир»

Киргизские банки «Бай Тушум» и «Оптима-банк» заявили, что приостановили обслуживание российских карт «Мир». Об этом сообщается на сайтах финансовых учреждений.

«Уважаемые клиенты, уведомляем вас о том, что «Бай Тушум» приостанавливает обслуживание банковских карт «Мир». Приносим свои извинения за возможные неудобства», — говорится на сайте банка «Бай-Тушум».

В «Оптима-банк» заявили, что приняли решение приостановить обслуживание карт «Мир» с 1 ноября 2022 года. Он приостанавливает операции по POS терминалам и банкоматах в эквайринговой сети Банка, а также входящие денежные переводы от платежной системы «Мир».

Причины такого решения в банках не называют.

25 октября госбанк Киргизии Айыл Банк прекратил обслуживание российских карт «Мир». Два коммерческих банка Киргизии Дос-Кредобанк и Бакай-банк прекратили обслуживание российских карт «Мир» 18 октября. При этом представитель Бакай-банка уточнил, что действие запрета на прием карт платежной системы «будет долгим».