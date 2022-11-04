Dir.bg: власти в Болгарии хотят разрешить поставки российской нефти

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Hasan Jamali/AP

Болгария собирается снять запрет на поставки топлива, которое было произведено из российской нефти ради того, чтобы «Лукойл Нефтохим» не снизил производство. Об этом сообщает портал Dir.bg.

«На единственного в государстве переработчика нефти, который принадлежит РФ, в Болгарии смотрят с надеждой. Власти Болгарии намерены привести этот план в действие», — отметили в публикации.

По данным издания, если импорт сырой нефти прекратится, то это серьезно уменьшит поступления в бюджет. Если производство будет сокращено, то соответственно начнется дефицит топлива и рост цен.

В статье добавили, что Еврокомиссия уже сделала Болгарии исключение. То есть нефть из России получать можно, однако перепродавать ее нельзя.

7 октября президент Сербии Александар Вучич выразил сомнение, что Евросоюз сделает для его страны исключение в запрете закупать нефть из России. По его словам, Сербия уже готовится закупать нефть в других местах.

До этого ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы кабинета министров страны сообщили, что техническое правительство Болгарии вывело российские компании — поставщики автомобильного топлива из-под санкций до конца 2024 года в связи с напряженной ситуацией с горючим в стране.

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