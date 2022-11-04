Dir.bg: власти в Болгарии хотят разрешить поставки российской нефти

Болгария собирается снять запрет на поставки топлива, которое было произведено из российской нефти ради того, чтобы «Лукойл Нефтохим» не снизил производство. Об этом сообщает портал Dir.bg.

«На единственного в государстве переработчика нефти, который принадлежит РФ, в Болгарии смотрят с надеждой. Власти Болгарии намерены привести этот план в действие», — отметили в публикации.

По данным издания, если импорт сырой нефти прекратится, то это серьезно уменьшит поступления в бюджет. Если производство будет сокращено, то соответственно начнется дефицит топлива и рост цен.

В статье добавили, что Еврокомиссия уже сделала Болгарии исключение. То есть нефть из России получать можно, однако перепродавать ее нельзя.

7 октября президент Сербии Александар Вучич выразил сомнение, что Евросоюз сделает для его страны исключение в запрете закупать нефть из России. По его словам, Сербия уже готовится закупать нефть в других местах.

До этого ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы кабинета министров страны сообщили, что техническое правительство Болгарии вывело российские компании — поставщики автомобильного топлива из-под санкций до конца 2024 года в связи с напряженной ситуацией с горючим в стране.