Экономист Черников заявил о возможном росте цен на оливковое масло из-за засухи в Испании

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Засуха в Испании привела к тому, что урожай оливок серьезно пострадал, что может спровоцировать рост цен на оливковое масло. Об этом «Прайм» заявил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

«Учитывая, что в одном из основных производителей — Испании — из-за жары в 2022 году пострадал урожай оливок, наиболее оптимистичным ожиданием является хотя бы стагнация соответствующих цен на российском рынке. В целом же подорожание на фоне дефицита весьма вероятно», — отметил Черников.

По его словам, в мире сейчас наблюдается дефицит всех видом растительных масел. Поэтому в ближайшее время о снижении цен речи быть не может.

Он добавил, что в этом году в России собран большой урожай подсолнечника, что должно привести к небольшому сокращению цен на внутреннем рынке. Однако общая нервозность на рынке, скорее всего, не даст это сделать.

В конце октября газета La Stampa со ссылкой на заявление ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti сообщила, что закрытие зернового коридора в Черном море приведет к спекуляциям, что станет предпосылкой для дальнейшего роста цен на злаки и другие культуры.

До этого агентство Europa Press со ссылкой на сообщение пресс-службы Ассоциации молодых сельхозпроизводителей (Asaja) провинции сообщило, что засуха в Испании может привести к двукратному сокращению урожая оливок в городе Кордова в 2022 году.

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