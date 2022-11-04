Экс-соруководитель TCS Group Хьюз обвинил Олега Тинькова в клевете

Бывший соруководитель TCS Group Оливер Хьюз назвал непрадивыми высказывания бизнесмена Олега Тинькова о его роли в «Тинькофф Банке». Об этом он написал в своем блоге на Medium.

В тексте Хьюза говорится: «По не совсем понятным мне причинам Олег Тиньков говорит, что я продолжаю вести российский бизнес «Тинькофф»». Бизнесмен добавил, что это неправда и клевета.

По словам Хьюза, после начала СВО на Украине и попадания Тинькова в санкционный список он покинул территорию Российской Федерации. Хьюз с семьей переехал в Дубай, говорится в блоге.

Все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат «Тинькофф банку». Об этом заявили в кредитной организации, комментируя слова его основателя Олега Тинькова о начале отзыва бренда.

Ранее Олег Тиньков заявил, что начал процесс отзыва бренда «Тинькофф» из российского банка. Перед этим он опубликовал в соцсетях пост, в котором заявил, что отказался от российского гражданства. Бизнесмен объяснил это своей политической позицией и также выразил надежду, что другие российские бизнесмены последуют его примеру.