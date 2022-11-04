The Guardian: Западу придется договариваться с Россией при усилении кризиса в Европе и США

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Global Look Press

Странам Запада придется договариваться с Россией, когда экономическая ситуация в Европе станет еще хуже, а США столкнутся с рецессией. Об этом сообщает The Guardian.

«Если экономические условия в Европе станут еще хуже, а в США начнется рецессия, не будет преувеличением предположить, что призывы к урегулированию станут более ощутимыми, если это поможет снизить экономическое бремя», — сказано в материале.

Также в статье отмечается, что Германии пришлось мобилизовать $200 млрд, чтобы помочь жителям и предприятиям, которые пострадали от высоких цен на энергоносители. Во Франции и Испании ВВП снизился лишь в последнем квартале.

Кроме того, инфляция в еврозоне в октябре достигла 10,7%, что стало рекордом, а в странах Балтии этот показатель превысил 22% из-за резкого роста цен на топливо и продовольствие.

Ранее французский эксперт Дамьен Эрнст заявлял, что Европа в противостоянии с Россией вряд ли сможет добиться успеха, так как Москва продолжит получать сверхприбыль от продажи дорогих энергоресурсов.

До этого турецкая газета Sabah писала, что в следующем году глобальная экономика может столкнуться с самым опасным энергетическим кризисом за всю мировую историю. По своим масштабам предстоящий спад будет резко отличаться от нефтяных кризисов 1970-х годов.

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