Санду заявила, что обсудила с Зеленским энергетические проблемы Молдавии и Украины

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Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что обсудила с украинским лидером Владимиром Зеленским ситуацию в регионе, а также энергетические проблемы. Об этом она сообщила в Twitter.

«Созвонилась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсудили события в области безопасности в регионе, в том числе недавние российские ракетные удары по энергетической инфраструктуре, которые также угрожают безопасности Молдавии», — сказано в сообщении.

Она добавила, что стороны обговорили энергетические проблемы, с которыми сталкиваются страны, а также способы их преодоления.

С 24 октября власти Молдавии сообщили о наступлении дефицита электроэнергии в стране. Это произошло после того, как были ограничены поставки с Украины и Молдавской ГРЭС, находящейся в Приднестровье.

На Украине в разных регионах ввели ограничения в электроснабжении для того, чтобы снизить нагрузку на электросети. В офисе президента Украины призвали готовиться к трудной зиме и веерным отключениям электричества.

С 10 октября власти Украины неоднократно сообщали о повреждениях ряда энергетических объектов. По всей стране ежедневно на несколько часов отключают электроэнергию, граждан просят экономить электричество в пиковые часы.

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