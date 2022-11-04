Reuters: Австралия присоединилась к G7 в отношении к потолку цен на российскую нефть

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Global Look Press

Австралия присоединилась к G7 в отношении к потолку цен на российскую нефть, сообщает Reuters со ссылкой на источники в австралийском правительстве.

«Коалиция (G7 и Австралии) договорилась о фиксированном ценовом потолке, который будет регулярно оцениваться», — указано в сообщении.

Уточняется, что G7 и другие страны, решившие установить фиксированный ценовой потолок на российскую нефть, будут договариваться о размере этого потолка позднее, в ноябре.

Ранее министр финансов Британии Джереми Хант заявил, что страна с 5 декабря введет запрет на оказание услуг по транспортировке нефти из России, если только она не приобретается по максимальной цене, установленной западными странами, или ниже ее.

Согласно заявлению министра, запрет будет действовать на услуги другим странам, которые оказывают британские компании, включая страхование, посредничество и перевозку нефти.

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