Bloomberg: ЕС изучает возможность использования активов ЦБ РФ для восстановления Украины

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Global Look Press

Евросоюз рассматривает возможность направить некоторые из замороженных активов Банка России на восстановление Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, обсуждение находится на ранней стадии, а экспертам по правовым вопросам недавно было поручено изучить возможные варианты использования активов ЦБ РФ. В материале Bloomberg уточняется, что речь идет о части из около $300 млрд резервов Центробанка, замороженных ЕС, США и их союзниками после начала специальной военной операции на Украине.

По словам источников, этот вопрос поднимался перед США, но пока неясно, предпримет ли администрация американского президента Джо Байдена шаги по изъятию российских резервов, хранящихся в долларах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжит отстаивать свои интересы в вопросе заморозки за рубежом ее золотовалютных резервов, что является «актом международного воровства».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил у представителей ООН и Агентства по международному развитию США (USAID) помощи в поставках мобильных котельных для прохождения зимнего периода и в восстановлении поврежденной украинской энергетической инфраструктуры.

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