Das Erste: Германия столкнулась с нехваткой лекарств

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Германия столкнулась с нехваткой лекарственных препаратов, сообщает телеканал Das Erste.

По информации телеканала, нехватку препаратов на себе ощущают пациенты с такими заболеваниями, как мигрень, астма и даже диабет. Проблему связывают с ростом цен на электроэнергию и проблемами с логистикой.

«Главная проблема — это возросшие цены в сфере энергетики, однако также трудности в логистике вспомогательных материалов и активных компонентов, которая сконцентрирована на малом количестве производителей», — рассказал представитель ассоциации производителей лекарственных средств Кристоф Вайнгертнер.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать противозачаточные препараты, средства для повышения потенции и лекарства от эректильной дисфункции. За три последних месяца в России купили 4 млн упаковок противозачаточных, что на 17% больше, чем в предыдущем квартале.

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