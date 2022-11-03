Генсек ООН призвал снять все ограничения на экспорт российских удобрений

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал снять все ограничения на экспорт российских удобрений, так как мир нуждается в полном использовании Россией экспортных возможностей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гутерриша, теперь, когда зерновая сделка вновь возобновлена, необходимо сосредоточиться на устранении оставшихся препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.

«Теперь, когда инициатива (зерновая сделка. — «Газета.Ru») полностью возобновлена, я призываю все стороны сосредоточить усилия на двух направлениях. Во-первых, — с целью продления и полной реализации черноморской инициативы. Во-вторых, — с тем, чтобы устранить остающиеся препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений», — заявил генсек ООН.

Он добавил, что за время действия зерновой сделки по черноморскому коридору было перевезено 10 млн тонн продовольствия. Таких показателей удалось достичь за три месяца.

Ранее сообщалось, что Россия возобновила работу в Совместном координационном центре по зерновой сделке в Стамбуле.