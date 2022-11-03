Депутат Лисовский рассказал, как двухлетняя служба в армии отразится на экономике страны

Возвращение к двухлетней срочной службе в армии, которое сейчас обсуждается в Совете Федерации, не окажет значительного влияния на экономику России. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, экс-сенатор от Курганской области Сергей Лисовский.

«Сейчас в России много непроизводительной рабочей силы. Например, такого количества охранников нет ни в одной стране мира. То же можно сказать о курьерах. Это неиспользуемый человеческий ресурс, который можно задействовать. Поэтому сильно увеличение срока призыва на экономике не скажется», — объяснил парламентарий.

При этом, по мнению Лисовского, на первых этапах после возвращения двухлетней службы в армии может наблюдаться незначительное снижение экономических показателей.

«При увеличении срока призыва на военную службу до двух лет в начале возможен небольшой спад ВВП из-за оттока рабочей силы, но этот спад быстро стабилизируется», — сказал депутат.

В 2006 году Госдума приняла поправки в закон «О воинской обязанности», после которых в 2007 году два призыва служили по полтора года, а с 2008-го срочники начали служить в армии по 12 месяцев.

20 октября 2022 года депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил вернуться к практике двухлетней службы. Он объяснил это тем, что нынешних 12 месяцев не хватает на качественную военную подготовку призывников.

3 ноября глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев сообщил, что в верхней палате пройдут консультации с силовиками по поводу этой инициативы. Бондарев выразил уверенность, что идею двухлетней срочной службы поддержат. После этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что к ним пока не поступало никаких законодательных инициатив по изменению срока службы в армии.

Очередная призывная кампания стартовала в России 1 ноября. Она была сдвинута на месяц из-за объявленной в сентябре частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что сегодняшние солдаты-срочники не будут отправляться в зону специальной военной операции.