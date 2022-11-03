«Деловая Россия» заявила, что отмена ипотеки с низкими ставками может снизить доступность жилья

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Отмена ипотеки с экстремально низкими ставками (до 0,01 процента годовых) может привести к тому, что доступность жилья резко снизится. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на заявление организации «Деловая Россия».

Представители «Деловой России» указали, что из-за отмены схемы с низкими ставками доступность квартир может упасть. Из-за этого общий спрос по стране сократится, что приведет к банкротству ряда компаний в строительной сфере, в том числе подрядчиков и производителей стройматериалов.

1 ноября главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко заявил, что ставки ипотечного кредитования не имеют тенденции к скачкообразному росту, однако будут плавно расти до февраля 2023 года. Он пояснил, что скачкообразный рост на один процентный пункт в месяц маловероятен — но повышение средневзвешенной рыночной ставки с нынешних 11% до 12% не должно стать для заемщиков критичным.

До этого глава Центробанка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина предупредила о рисках траншевой ипотеки на первичном рынке недвижимости.

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