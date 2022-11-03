К инновационному альянсу RITA присоединилось 6 новых партнеров

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Международный альянс инноваций Retail Innovation Tech Alliance (RITA) запустил новую программу «Новые горизонты», направленную на совместный поиск для инвестиций и пилотов, а также внедрение технологий крупнейшими компаниями рынка. В альянсе отметили, что новая программа предполагает открытый и прозрачный способ внедрения цифровых решений, а также поддержку российских стартапов.

Кроме того, новыми партнерами альянса RITA, образованного X5, М.Видео-Эльдорадо, билайн и Hoff, стали шесть крупнейших компаний из мира технологий и стартапов: VK, Yandex Cloud, Московский инновационный кластер, клуб венчурных инвесторов «Синдикат», United Investors, Technovery. Отмечается, что партнеры обладают различным статусом и возможностями работы в альянсе.

Как подчеркнул директор по стратегии и развитию бизнеса X5 Group Владимир Салахутдинов, сегодня российский рынок технологий испытывает проверку на прочность и готовность к адаптации.

«Основным приоритетом международного альянса RITA, со-основателем которого является X5 Group, является поддержка и развитие создававшейся годами инновационной экосистемы страны. Сотни российских стартапов участвуют в наших скаутинговых программах, переходят на стадии пилотов и растут в бизнесах наших партнеров. При этом альянс предоставляет своим участникам – крупнейшим компаниям рынка — доступ к передовым технологическим решениям, выход на новый уровень эффективности за счет обмена опытом и совместного тестирования инноваций», — сказал он.

Напомним, международный альянс RITA был основан в феврале 2020 года. Сегодня участниками альянса являются: X5 Group, билайн, Группа М.Видео-Эльдорадо, Hoff, Magnum Cash&Carry, группа «Рольф» и новые партнеры.

Альянс за два года своей деятельности провел 11 Deal Flow сессий, направленных на поиск новых технологических решений для участников RITA, 14 Case Study сессий с целью обмена опытом между участниками альянса. В воронке альянса более 1200 проектов, из них 640 российских, по различным направлениям.

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