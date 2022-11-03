Национальный расчетный депозитарий решил обратиться в совет Европы для обжалования санкций

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Global Look Press

Национальный расчетный депозитарий (НРД) обратился в Совет Европы, чтобы обжаловать введенные против него санкции. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.

«Второго ноября 2022 года Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу «Московская биржа») подал обращение в Совет Европы в рамках административной процедуры обжалования решения о включении 3 июня 2022 года НРД в санкционные списки ЕС»,— отметили в публикации.

Там также указали, что параллельно с этим ведется работа с обжалованием санкций в суде общей юрисдикции ЕС.

В сообщении добавили, что НРД делает все необходимое, чтобы защитить свои права. Основная цель НРД - освобождение заблокированных несанкционных активов пострадавших участников финансового рынка.

В середине августа ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников заявил, что власти Евросоюза могут снять ограничения с российского Национального расчетного депозитария, если столкнутся с экономической рецессией в конце 2022 года и начале 2023-го.

Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении российского депозитария 3 июня 2022 года. НРД использовался для обслуживания ценных бумаг, в том числе российского государственного долга.

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