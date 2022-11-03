В Германии договорились о мерах по ограничению цен на газ и электричество для граждан

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Правительство Германии согласовало меры, согласно которым цены на газ, электроэнергию и отопление для населения будут ограничены. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Tagesschau.

«Потолок цен для газа, электроэнергии и централизованного теплоснабжения будет введен. Это мы согласовали сегодня с регионами», — отметил Шольц.

По его словам, заключенные договоренности являются важной новостью, как для граждан, так и для промышленности. Германия никого не оставит в одиночку биться с высокими ценами на энергию.

В публикации отметили, что ограничения будут действовать до 1 марта 2023 года. При этом цены будут ограничены для домохозяйств, а также предприятий малого и среднего бизнеса. Будет установлена фиксированная стоимость газа в размере 12 центов за кВт⋅ч для газа и до 40 центов за кВт⋅ч за электроэнергию. Отопление будет ограничено ценой до 9,5 центов за кВт⋅ч.

2 ноября Bloomberg со ссылкой на опубликованный парламентом ФРГ отчет сообщил, что правительство Германии полагает, что замена российского газа обойдется стране примерно в €45,4 млрд. В министерстве экономики при этом отметили, что финальные цифры будут зависеть от динамики цен на газ.

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