Производство инновационных полувагонов в России обвалилось из-за дефицита подшипников

Российское вагоностроение резко сократило производство инновационных полувагонов и вернулось к производству типовых. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).

«Поддержание ажиотажного спроса на полувагоны привело к тому, что вместо трех основных производителей в 2022 году их выпуском занялись уже семь заводов. Причем в 2021 году производство полувагонов закрывалось выпуском инновационных моделей, но в этом году их производство резко сократилось из-за дефицита подшипников», — отметил замгендиректора ИПЕМа Владимир Савчук.

По данным ИПЕМ, в период с января по сентябрь 2022 года парк полувагонов вырос на 17,7 тыс. единиц, при этом списано было за это время всего 3,2 тыс. Общая сумма парка полувагонов составила 606,2 тыс. единиц.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров указал, что дефицит подшипников привел к тому, что покупатели в период неопределенности решили перейти на типовые вагоны, вместо ожидания инновационных. В прошлом году на отечественном рынке задействовали 21 тыс. инновационных и 1,25 тыс. типовых вагонов. Уже в этом за первые девять месяцев инновационных вагонов задействовали около 5,6 тыс. единиц, а типовых уже – 10,7 тыс.

В конце августа «Коммерсантъ», ссылаясь на источники и сообщение от директора по ремонту и эксплуатации подвижного состава НТК Сергея Попова, писал, что в августе в России простаивало около 7,5 тыс. инновационных вагонов из-за дефицита подшипников.