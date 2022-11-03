Финансовое обеспечение новых территорий России обойдется в 900 млрд рублей

Новые территории для организации расчетов на них потребуют 900 млрд наличных рублей. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

«Если учитывать, что численность населения присоединенных территорий — около 6 млн человек, то спрос на наличные составит примерно 500–600 млрд рублей. Однако пока в этих регионах слабо развита платежная инфраструктура, мало банкоматов и терминалов для безналичной оплаты. Поэтому наличных там потребуется больше примерно в полтора раза — порядка 0,9 трлн рублей», — отметил Войлуков.

По его словам, эти средства могут быть доставлены в течение нескольких месяцев. Причем эти средства необходимы для того, чтобы начать расчеты. При этом данные средства будут выпущены в обращение именно под нужды новых регионов, поэтому на инфляцию они практически никак не повлияют.

Большинство участников рынка и экспертов сошлись во мнении, что сейчас происходит постепенное включение новых территорий в структуру денежно-кредитного обращения России. Поэтому особой необходимости в печатании дополнительных средств нет. Кроме того, до 31 декабря 2022 года на присоединенных территориях все еще допускается использование в обращении украинской гривны.

В начале октября замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров заявил, что экономики Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей значительно диверсифицированы, но развития их потенциала потребует «значительных» инвестиций.