РБК: Минтруд России разработал законопроект о занятости населения

Минтруд России разработал рабочую версию законопроекта «О занятости населения», которую направил на согласование экспертам. Об этом пишет РБК со ссылкой на несколько источников, знакомых с текстом документа.

Согласно законопроекту, в правила предоставления и расчета пособий по безработице будут внесены изменения. Так, индивидуальный план содействия занятости, который формирует служба занятости по итогам профилирования, станет главным документом при оказании помощи гражданам. Его формирование будет основанием для начисления пособия по безработице, а неисполнение гражданином мероприятий плана — поводом для прекращения выплат.

Также документ позволит индивидуальным предпринимателям (ИП) и самозанятым регистрироваться в службах занятости и получать пособие при условии, что ИП ликвидирован, а статус самозанятого прекращен.

Кроме того, законопроектом предусматривается создание реестра работодателей, которые трудоустраивают сотрудников нелегально.

Еще документ закрепляет правовой статус самозанятых, дает им определение.

Предполагается, что закон начнет действовать с 1 января 2024 года и будет отвечать современным условиям рынка труда.

Ранее в Минтруде РФ заявили, что пик роста напряженности на рынке труда настанет в конце 2022 — начале 2023 года.