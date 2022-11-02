Спад ВВП России в третьем квартале ускорился до 5% год к году

По итогам третьего квартала 2022 года спад экономики России в годовом выражении ускорился до 5%. При этом к концу декабря показатель может сократиться до 2,9%, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике».

«Динамика ВВП близка к прогнозной траектории и по итогам 2022 года составит минус 2,9%. На фоне высокой базы сентября прошлого года динамика в годовом выражении составила минус 5,0% год к году, в целом за третий квартал минус 4,4% год к году», — сообщается в документе.

Экономика России росла только в начале 2022 года — с января по март. Однако действие международных санкций против Москвы внесло коррективы в динамику. В апреле спад показателя, по оценке ведомства, составил 2,7%, в мае — 4,5%, июне — 5%, июле — 4,3 процента, августе — 4%.

31 октября РБК со ссылкой на данные ученых Финансового университета при правительстве России сообщил, что рост налогового бремени в России помешал поступлениям в бюджет в размере 11,2 трлн рублей за последние 15 лет. При этом повышение налоговой нагрузки на 1% замедляло темпы экономического роста на 0,12% в год.