DIHK: 82% предприятий Германии сочли рост цен на энергоносители и сырье угрозой для бизнеса

Энергетический кризис затронул практически все отрасли крупнейшей экономики Евросоюза — Германии. Подавляющее число местных компаний (82%) сочли рост цен на сырье угрозой для ведения бизнеса в дальнейшем, сообщает Reuters со ссылкой на результаты опроса Торгово-промышленной палаты ФРГ (DIHK).

«Около 82% из 24 тыс. опрошенных предприятий рассматривают цены на энергоносители и сырье как бизнес-риск, который DIHK — Ассоциация немецких торгово-промышленных палат — назвала наибольшим показателем с момента начала ведения учета в 1985 году», — говорится в материале.

При этом только 8% опрошенных компаний сочли, что в дальнейшем смогут улучшить финансовые и производственные показатели. Даже во время первых волн распространения коронавируса таких предприятий в стране было больше, указал глава DIHK Мартин Ванслебен.

«Даже во времена коронавируса и кризиса на финансовом рынке процент оптимистов составлял более 10%. Компании опасаются, что худшее еще впереди», — заключил он.

28 октября газета Handelsblatt сообщила, что бизнес Германии ожидает небывалую волну сокращений из-за энергокризиса. При этом число организаций, которые планируют найм новых работников, становится все меньше.