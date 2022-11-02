Глава Eni Дескальци назвал «большим ударом» отказ Евросоюза от российской нефти

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Tatiana Meel/Reuters

Европейские страны столкнуться с серьезными трудностями после вступления в силу 5 декабря запрета Евросоюза на импорт российской нефти морским путем. Заметить сырье из Москвы будет крайне сложно из-за сложностей с поставками топлива из США, приводит слова главного исполнительного директора итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци Bloomberg.

«Поставки в страны Евросоюза, вероятно, сократятся на 2 миллиона баррелей в день. Это будет большой удар. Все, что мы сможем вернуть, будет поступать из США. Это очень жесткий рынок нефти. Никаких новых проектов (в Евросоюзе — «Газета.Ru») нет. Нелегко инвестировать с неясным горизонтом», — заявил Дескальци.

В то же время цены на нефть в Европе будут сохраняться на высоком уровне в ближайшие месяцы. Это будет обусловлено сдерживанием сырьевого спроса из-за высокой вероятности глобальной рецессии и жесткой политикой Китая в борьбе с распространением коронавируса, Все эти факторы будут удерживать биржевые котировки нефти на уровне $90 за баррель, уточнил он.

1 ноября заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Говард Соломон заявил, что главы МИД G7 рассмотрят на встрече в Германии идею введения потолка цен на российскую нефть. Он выразил уверенность в том, что западные партнеры США «будут стремиться продолжить эту дискуссию».

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