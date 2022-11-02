Иран запланировал закупки российского газа и продажи собственного сырья за рубеж

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Vahid Salemi/AP

Власти Ирана будут закупать газ у России для внутренних нужд, а иранский газ продавать в другие страны. Слова заместитель министра иностранных дел республики по экономическим вопросам Мехди Сафари приводит «Коммерсантъ».

«Сценарий торговли газом Ирана с Россией заключается в том, чтобы покупать газ у этой страны, а затем экспортировать наш собственный газ в соседние государства», — заявил Сафари.

При этом республика планируется получать газ из России по своповой схеме. Для этого обе страны в среднесрочной перспективе создадут совместное предприятие. Однако для реализации импорта российского сырья в дальнейшем потребуется посредник, уточнил он.

«Россия обсуждала такую схему обмена газом с Турцией, однако Иран успел быстро воспользоваться открывающимися возможностями», — заключил Сафари.

2 ноября замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари заявил об ожидании страной подписания соглашений с российским энергетическим холдингом «Газпром» на общую сумму $40 млрд. Договориться о сделках планируется в декабре 2022 года.

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