Bloomberg TV: Индия уходит от нефтяного эмбарго и закупает рекордные объемы российского сырья

Власти Индии и местные энергетические компании жестко отстаивают национальные интересы и не хотят присоединяться к нефтяному эмбарго западных стран на российскую нефть. Вместо этого азиатская страна намерена и дальше закупать большие объемы сырья из Москвы, заявил министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури в интервью американскому телеканалу Bloomberg TV.

«Я не подписываю контракты с Россией. Это делают нефтяные компании. И наши нефтяные компании не будят меня по утрам, чтобы спросить: «Что вы хотите на завтрак — на 2 млн больше баррелей из России, на 3 млн баррелей меньше откуда-нибудь? Мы так не работаем», — предупредил Пури.

По его словам, в нефтяном эмбарго западных стран против российской нефти нет особого смысла. Эта мера не охватывает рынки многих крупных импортеров сырья.

«Те, кто получает энергию по трубопроводам, например Венгрия, исключены из инициативы нефтяного эмбарго. Китай — исключен. Япония имеет исключения. Так против кого же направлен ценовой потолок?» — задался вопросом он.

Пури также отметил, что власти Индии могут формально рассмотреть предложение западных стран касательно ввода потолка цен на российскую нефть. Однако на практике они, скорее всего, будут и дальше придерживаться курса на отстаивание национальных интересов страны.

1 ноября заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Говард Соломон заявил, что главы МИД G7 рассмотрят на встрече в Германии идею введения потолка цен на российскую нефть. Он выразил уверенность в том, что западные партнеры США «будут стремиться продолжить эту дискуссию».