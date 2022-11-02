Российские рестораторы получили уведомление об остановке поставок ликера Jägermeister

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Christophe Gateau/Global Look Press

Российские поставщики алкогольного бренда Jägermeister уведомили рестораны о приостановке официальных поставок продукции бренда. В то же время импорт напитка может быть налажен через третьи страны и компании-посредники, приводит слова вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Сергея Миронова ТАСС.

«Поставщики Jagermeister уведомили рестораны о том, что не будет официальных поставок <....> Поставщики привезут продукцию бренда, это вопрос времени. Я не думаю, что бренд будет препятствовать попаданию продукции в Россию. Просто будут закупать через другую компанию в третьей стране», — заявил Миронов.

По его словам, в результате предупреждения поставщиков цены на продукцию бренда уже начали повышаться. В то же время единого порога удорожания напитка нет, поскольку стоимость продукта регулируется условиями индивидуальных договоров с поставщиками.

2 ноября вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов заявил, что российские рестораны смогут заменить ликер Jägermeister бальзамами «Бугульма» и «Тайга». При этом запасов самого зарубежного ликера на внутреннем рынке осталось еще на полгода.

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