Производитель стекла Duralex приостановил работу из-за роста цен на энергию

close
100%
Richard Drew/AP

Французский производитель стекла Duralex приостановил работу на пять месяцев из-за роста счетов за электроэнергию. Об этом заявил генеральный директор компании Хосе-Луис Лакуна в эфире телеканала BFM Business.

«В течение пяти месяцев закрытия сотрудники продолжат получать 95% от своей заработной платы», — заявил Лакуна.

По его словам, за последнее время счета за газ и электричество во Франции для компании выросли с €3 млн до €13 млн в год. Эта сумма составляет 46% от товарооборота Duralex.

«Благодаря мерам правительства, 70% от этой суммы будет покрываться государством», — заключил он.

Руководитель компании добавил, что Duralex не планирует прекращать торговлю продукцией. В настоящее время на складах остается достаточное количество товара, чтобы получать прибыль во время предстоящего зимнего отопительного сезона.

19 сентября газета The New York Times сообщила, что энергетический кризис в Европе вынуждает предприятия частично приостанавливать работу. Среди пострадавших от роста цен на энергоносители — производитель посуды Arc International и крупнейший в ЕС производитель стали Arcelor Mittal.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть