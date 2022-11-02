Производитель стекла Duralex приостановил работу из-за роста цен на энергию

Французский производитель стекла Duralex приостановил работу на пять месяцев из-за роста счетов за электроэнергию. Об этом заявил генеральный директор компании Хосе-Луис Лакуна в эфире телеканала BFM Business.

«В течение пяти месяцев закрытия сотрудники продолжат получать 95% от своей заработной платы», — заявил Лакуна.

По его словам, за последнее время счета за газ и электричество во Франции для компании выросли с €3 млн до €13 млн в год. Эта сумма составляет 46% от товарооборота Duralex.

«Благодаря мерам правительства, 70% от этой суммы будет покрываться государством», — заключил он.

Руководитель компании добавил, что Duralex не планирует прекращать торговлю продукцией. В настоящее время на складах остается достаточное количество товара, чтобы получать прибыль во время предстоящего зимнего отопительного сезона.

19 сентября газета The New York Times сообщила, что энергетический кризис в Европе вынуждает предприятия частично приостанавливать работу. Среди пострадавших от роста цен на энергоносители — производитель посуды Arc International и крупнейший в ЕС производитель стали Arcelor Mittal.