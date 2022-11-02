Nord Stream сообщила о разрушениях на месте диверсии на «Северных потоках»

Компания Nord Stream AG, которая является оператором «Северного потока», завершила первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в исключительной экономической зоне Швеции. Об этом сказано в заявлении на сайте компании.

Уточняется, что на морском дне были обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от трех до пяти метров на расстоянии около 248 метров друг от друга. Участок трубы между кратерами был полностью разрушен.

«Радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 м», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что специалисты Nord Stream AG продолжают анализировать полученную информацию.

29 октября Минобороны РФ заявило, что представители ВМС Великобритании принимали участие в планировании по подрыву «Северных потоков». Минобороны Великобритании в свою очередь опровергло свою причастность к ЧП на газопроводах.

Как заявили в компании Nord Stream AG, сроки восстановления «Северных потоков» пока невозможно оценить.