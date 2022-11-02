В Крыму национализировали имущество украинских олигархов

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По его данным, в собственность Республики Крым передано более 130 объектов, относящихся к ООО «РусЛайн Ко», АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив».

Константинов отметил, что в постановление парламента «О вопросах управления собственностью Республики Крым» были внесены соответствующие поправки. Согласно им, дополнен перечень имущества иностранных граждан и государств, которые совершают недружественные действия в отношении России.

По мнению главы парламента, национализация имущества украинских олигархов является актом справедливости.

«Мы не можем позволить, чтобы на нашей территории зарабатывали пособники украинского нацистского режима», — подчеркнул Константинов.

Несколькими днями ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество Украины на полуострове. Он уточнил, что никого с указанных предприятий сокращать не планируется.