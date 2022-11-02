Рестораны могут заменить ликер Jägermeister бальзамами «Бугульма» и «Тайга»

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Christophe Gateau/Global Look Press

Российский рынок много не потеряет от приостановки поставок ликеров Jägermeister. Об этом заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов, написала газета «Ведомости».

По его словам, в России есть широкий выбор альтернатив и возможности параллельного импорта.

«С точки зрения бальзамов, на российском рынке достаточно альтернатив: есть бальзам «Бугульма», есть бальзамы «Тайга». Более того, остатков Jägermeister должно хватить примерно на полгода, а в дальнейшем можно будет использовать возможности параллельного импорта», — сказал Прасов.

Ранее 2 ноября омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов сообщил, что производитель крепкого ликера Jagermeister официально покидает Россию.

В конце июня крупнейший мировой производитель алкогольных напитков класса премиум, британский Diageo plc сообщил о планах уйти из России. Тогда в компании сказали, что планируют покинуть российский рынок в течение шести месяцев. Основные торговые марки компании — Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, J&B, Guinness, Baileys, Captain Morgan, Gordon's.

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