Мишустин заявил, что Россия достигла рекордного урожая зерна, собрав 150 млн тонн

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Eduard Korniyenko/Reuters

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия добилась нового рекорда по сбору зерна — 150 млн тонн. Об этом он сообщил во время заседания правительства.

Он отметил, что в настоящее время уборка урожая заканчивается почти во всех регионах страны.

«Агропромышленный комплекс в этом году показывает отличные результаты. Достигнут новый рекорд по зерновым. Уже намолочено 150 млн тонн зерна», — сказал глава кабмина.

17 октября глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявлял, что урожай зерна в России может составить более 140 млн тонн по итогам 2022 года. Этот показатель должен стать рекордным.

6 октября глава Министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев говорил, что в 2022 году в стране будет собран рекордный урожай зерна объемом 150 млн тонн. Из них 100 млн тонн придется на сборы пшеницы. Ожидаются также рекордные урожаи масличных, фруктов и тепличных овощей.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Российской Федерации Константин Косачев сообщал, что Россия с учетом огромного урожая в стране готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке.

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