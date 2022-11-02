Девелоперы израсходовали на постройку жилья на 1 трлн рублей меньше, чем заработали

В период с 2020 по 2022 год российские девелоперы заработали на продаже жилья примерно на 1 трлн руб. больше, чем вложили напрямую в стройки. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные СМПРО.

Более 1 трлн руб. заработали в 2020–2022 годах застройщики жилья за вычетом затрат на строительство, включая закупки стройматериалов, оплату подрядных работ. При этом за последние десять лет средняя цена жилья на первичном рынке в России выросла в 2,4 раза, а стоимость строительства — в 1,6 раза. Кроме того, существенный отрыв от доходов и расходов начался в 2020 году во время запуска льготной ипотеки.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что есть и другие причины роста цен на жилье. Например, у застройщиков появились проблемы с дефицитом кадров и ценами на стройматериалы. Также возникли определенные проблемы из-за перехода рынка на эскроу-счета. Например, затраты столичных застройщиков на перевод вида разрешенного использования земли в 2020 году вырос в два раза, а местами и в восемь раз.

Аналитики указали, что разница между динамикой цен и себестоимостью серьезно расходится между регионами. Например, в некоторых регионах рост цен на новостройки был небольшим, зато расходы на строительство выросли существенно. Кроме того, продажи застройщиков в этом году могут упасть относительно пиков 2020 и 2021 годов. Из-за этого эскроу-счета будут пополняться медленнее, вследствие этого застройщики будут платить больше процентов банкам.

27 октября во время обсуждения стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что власти одобрили стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года общей стоимостью в 150 трлн руб.