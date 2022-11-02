Destatis: Германия сократила экспорт в Россию в сентябре на 5,4%

Германия в сентябре сократила экспорт товаров в Россию на 5,6% относительно августа, до €1 млрд. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба немецкого Федерального статистического управления (Destatis) на своем сайте.

По данным организации, импорт из России за указанный период упал на 33,1%, до €1,8 млрд. За девять месяцев 2022 года экспорт в Россию сократился на 39%, до €11,8 млрд, импорт вырос на 29,5%, до €30,2 млрд.

В середине октября агентство РИА Новости сообщило, что большая часть стран Евросоюза (ЕС) нарастила экспорт товаров в Россию в июне.

Во второй половине октября газета The New York Times написала, что Индия, Турция и Бразилия с конца февраля нарастили объем поставок из России при общем падении импорта из страны на фоне санкций и торговых ограничений. Нью-Дели увеличил объем импорта на 430%, Анкара — на 213%, Бразилия — на 166%.

Ранее 2 ноября индийская газета Economic Times со ссылкой на сообщение специалистов отраслевой аналитической компании Vortexa рассказала, что Россия в октябре 2022 года стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак, традиционно лидирующих в этой области.