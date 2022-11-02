FT: энергокризис далек от завершения, хотя ситуация с газом в ЕС временно улучшилась

Ситуация с газом в странах Евросоюза (ЕС) стала менее сложной, но при этом энергокризис еще очень далек от завершения. Об этом пишет Financial Times.

В публикации отметили, что с момента рекордных цен в августе они опустились более чем на 65%. При этом ПХГ в европейском регионе практически наполнены и готовы к снабжению домохозяйств в зимний период отопления. Кроме того, у приемных терминалов столпилось так много танкеров с СПГ, что они стоят в очереди на разгрузку. Однако атмосфера тревожности не пропала, так как энергокризис все еще не закончен, а проблем, ждущих разрешения, скопилось достаточно много.

По данным издания, цены на газ в Европе по-прежнему находятся на высоком уровне. Кроме того, если будет суровая зима, то запасы газа могут быстро израсходоваться. Несмотря на то, что ряд экспертов настроен крайне оптимистично по поводу грядущего отопительного сезона, погодный фактор исключать нельзя. Кроме того, европейские промышленники со страхом ожидают следующую зиму, которая может быть куда сложнее грядущей.

Автор статьи посчитал, что текущие низкие цены на газ проблему не решают. Уже на 2024 год цены в контрактах указываются свыше $200 за баррель (в нефтяном эквиваленте). Кроме того, Европу ожидает ряд банкротств из-за дорогой энергии. Однако ситуация может немного измениться, если Франция разберется с ремонтом своих атомных электростанций. И, в целом, рыночная экономика Европы в долгосрочной перспективе сможет справиться с ситуацией, но процесс будет связан с огромными потерями.

31 октября международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что глобальный энергокризис открывает для России «окно возможностей», так как можно наладить отношения с рядом стран для добычи ресурсов.