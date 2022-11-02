Французский аналитик Эрнст заявил, что ЕС ничего не выиграет в энергобитве с Россией

Европа в противостоянии с Россией вряд ли сможет добиться успеха, так как Москва продолжит получать сверхприбыль от продажи дорогих энергоресурсов. Об этом в интервью изданию Atlantico заявил французский эксперт Дамьен Эрнст.

«Холодная зима поставит нас в очень непростое положение. Даже если все пойдет хорошо, в среднесрочной перспективе цена на газ, вероятно, останется выше 60-70 евро за МВтч. Это в три раза больше, чем до пандемии COVID. Так что если Европа одержит победу, то она будет половинчатой», — отметил Эрнст.

По его словам, в долгосрочной перспективе цены на газ вернутся к показателям, которые были до кризиса. Однако цены все равно будут выше прежних. При этом Россия будет получать меньше денег, так как цены на газ упадут, а объемы поставок в Европу так и не вырастут. Но российская сторона может спровоцировать дизельный кризис, приостановив его поставки. Это может нанести большой урон европейской экономике.

Он добавил, что в будущем, скорее всего, Европа будет покупать куда больше СПГ, развивая трубопроводные проекты. Россия же может построить терминалы для сжиженного газа, чтобы переправлять большие объемы топлива на азиатские рынки.

1 ноября генеральный директор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен опроверг слухи о готовности к «смертям от холода из-за энергокризиса». Ранее агентство Bloomberg написало, что жители Финляндии вынуждены выбирать «между плохими вариантами» в преддверии запланированных на приближающуюся зиму веерных отключений электроэнергии после прекращения поставок из России. По мнению издания, жители Финляндии рискуют погибнуть от холода.