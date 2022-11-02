Омбудсмен Миронов: производитель Jägermeister приостановил поставки в Россию

Производитель крепкого ликера Jagermeister официально покидает Россию. Об этом заявил омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время дистрибьюторы ищут варианты поставок. При этом поставщики уже оповестили российские рестораны о повышении цен на тот ликер, который остался в наличии.

После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, зарубежные компании друг за другом начали покидать российский рынок или временно приостанавливать свою деятельность в этой стране. Так, Россию покинул американский ретейлер Gap, который полностью уходит из России и закрывает магазины. Также сообщалось, что китайский производитель электроники Huawei готовится к окончательному уходу с российского рынка.