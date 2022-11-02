«Ъ»: компании России с весны задерживают запуск энергоблоков из-за нехватки оборудования

Ряд российских генерирующих компаний с весны 2022 года из-за нехватки оборудования задерживают запуск энергоблоков по программе модернизации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на график фактического ввода в эксплуатацию проектов, которые хотели реализовать в текущем году.

Отмечается, что речь шла о 14 обновленных энергоблоках суммарной мощностью 2,74 гигаватта. Восемь объектов мощностью 2,2 гигаватта уже эксплуатируются, но шесть из них привели в действие в начале 2022 года, а с момента введения против РФ новых санкций со стороны Запада удалось довести до финальной стадии лишь два энергоблока.

То есть, в настоящее время задержки на шести энергоблоках совокупной мощностью 575 мегаватт. Это касается энергоблока на Ново-Салаватской ТЭЦ на 105 мегаватт («Газпром энергохолдинг»), девятого блока Пермской ТЭЦ-9 («Иркутскэнерго»), а также десятого блока Пермской ТЭЦ-9 («Т Плюс»). В последней уверяют, что запустят энергоблок до конца текущего года.

Известно также, что генерирующие компании поменяли сроки окончания работ на 11 проектах, где планировался ввод в эксплуатацию в 2023-2027 годах.

Ранее сообщалось, что глава Кемеровской области Сергей Цивилев пожаловался на застрявшие в регионе 800 тыс. тонн угля.