WP: инвесторы получили доступ к финпоказателям Twitter и личным данным пользователей

Крупные иностранные инвесторы Twitter, согласно условиям заключенной сделки, получили доступ к конфиденциальной информации, которая касается соцсети. Об этом написала газета Washington Post со ссылкой на сообщение осведомленных источников.

Издание отмечает, что речь идет о доступе к финансовым показателям Twitter и личным данным пользователей.

«Крупные инвесторы заключили конфиденциальные соглашения, в которых четко прописываются их потенциальные роли и доступ к информации, приоритет отдается тем, кто вложил $250 млн и больше. Это пороговое значение даст бирже Binance, а также фондам Саудовской Аравии и Катара доступ к информации, выходящей за рамки того, что может получить инвестор более низкого уровня», — сказано в сообщении издания.

В конце октября издание Business Insider написало, что глава SpaceX Илон Маск является единственным руководителем Twitter после того, как упразднил совет директоров социальной сети из девяти человек в полном составе.

Накануне издание The Verge сообщило, что менее чем через сутки после того, как Илон Маск закрыл сделку по приобретению Twitter и стал новым руководителем компании, он потребовал от разработчиков изменить оформление главной страницы соцсети.

В тот же день сообщалось, что сооснователь и бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси сохранил долю в компании после того, как ее приобрел американский бизнесмен Маск.