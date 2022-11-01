Anadolu: дорожная карта по газовому хабу в Турции может появиться к концу 2022 года

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Работа по созданию газового хаба в Турции перешла в активную фазу, а дорожная карта по проекту может появиться к концу 2022 года. Об этом сообщает Anadolu.

«Составить дорожную карту для реализации намеченной цели в Анкаре планируют уже к концу текущего года», — отметили в публикации.

По данным агентства, Турция прилагает все свои усилия, чтобы стать международным центром по торговле природным газом. При этом реализовать эту затею собираются с помощью участия в международных проектах по энергетике, а также создания объектов сжиженного природного газа.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин заявил, что Турцию выбрали в качестве газового хаба из-за сложности работы с Европой напрямую. В то же время, по словам Путина, желающих приобрести газ из России много.

Путин предложил организовать газовый хаб в Турции после истории с диверсией на трубопроводах системы «Северный поток». В настоящее время идет обсуждение проекта.

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