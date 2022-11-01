В США назвали величайший грех Байдена

Сенатор-республиканец Джон Баррассо заявил, что президент США Джо Байден принял много решений, ослабивших страну, однако главной его ошибкой является отказ от независимости в энергетике. Об этом он сообщил в эфире Fox News.

«Величайший грех президента Байдена заключается в отказе от энергетической независимости. У нас она была, но сейчас у нас ее нет», — сказал сенатор.

По мнению Баррассо, Белый дом находится под влиянием «климатических экстремистов», которые душат американскую энергетику.

Политик также отметил, что к неудачам американского лидера относятся всплеск инфляции и колоссальный рост преступности.

«Байден поставил Америку в такое положение, когда у нас на спине висит бумажка с надписью: «пни меня», — сказал он.

Ранее конгрессмен от республиканской партии Пол Госар обвинял президента США в том, что тот поставил мир на грань апокалипсиса решением спровоцировать вооруженный конфликт на Украине.

До этого ведущий Fox News Марк Тиссен заявлял, что администрация Байдена использует стратегический нефтяной резерв страны, чтобы повысить шансы демократов в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

20 октября ведущий Fox News Джесси Уоттерс считал, что политика американского лидера привела к тому, что государство последовательно теряет свои запасы всего, в том числе нефти, еды и оружия. Он отмечал, что глава Белого дома по факту «истощает» собственную страну.