Postimees: газ в Эстонии подорожал на рекордные 154%, обогнав все страны ЕС

В Эстонии стоимость газа выросла на 154% в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом рост стал самым большим в Евросоюзе (ЕС). Об этом сообщает Postimees, ссылаясь на данные Eurostat.

В первом полугодии этого года природный газ в Эстонии подорожал на 154% по сравнению с 2021 годом. При этом в ЕС цены на газ в среднем выросли на 34%, отметили в публикации.

По полученным данным, в среднем по ЕС цены на электроэнергию для домохозяйств поднялись с 22 за киловатт-час до 25,3 за киловатт-час. При этом цены на электроэнергию для потребителей выросли в большинстве стран ЕС. При этом после Эстонии больше всего цены выросли в Болгарии – на 108%. После идет Литва с результатом 101%.

При этом есть страны, где цены на электроэнергию упали. Например, наибольшее падение цен произошло в Нидерландах (-54%). В Словении электроэнергия подешевела на 16%, а в Польше – на 3%.

29 октября обозреватели Forbes писали, что выгоду от высоких цен на газ получают европейские посредники, а не экспортеры из Штатов. По данным издания, контракты на СПГ в США формируются по-особенному, в отличие от других стран. То есть в Штатах экспортеры уже не несут ответственность за товар после его погрузки на танкер. Посредники же самостоятельно решают, за какую цену продавать газ.