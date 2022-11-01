Авиакомпания «Победа» в декабре возобновит полеты в Турцию

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Лоукостер «Победа» открыл продажу билетов на рейсы из Москвы в Стамбул, Аланию и Анталию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Лоукостер «Победа» на официальном сайте открыл продажу билетов на рейсы из Москвы в Стамбул, Аланию и Анталию. Полеты по этим маршрутам будут выполняться из московского аэропорта «Внуково», — сказано в сообщении.

Отмечается, что рейсы в Стамбул будут осуществляться с 1 декабря, с 23 декабря — в Анталью, а с 24 декабря — в Аланью.

Ранее стало известно, что лоукостер «Победа», который входит в группу компаний «Аэрофлот», с 30 октября возобновит полеты из московского аэропорта Шереметьево.

До этого сообщалось, что ориентированная преимущественно на перевозки российских туристов в Турцию авиакомпания Southwind Airlines начала выполнять рейсы из Антальи в Москву и обратно.

Кроме того, авиакомпания S7 Airlines заявляла с 26 сентября запустит ежедневные рейсы из Москвы в Анталью и обратно.

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