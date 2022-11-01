Сбербанк профинансировал энергетическую компанию «Т Плюс» на 30 млрд рублей

Сбербанк провел кредитно-деривативную сделку с ПАО «Т Плюс», в рамках которой банк выдал компании кредит на 30 миллиардов рублей с комбинированной ставкой сроком на 3 года. Как сообщает пресс-служба Сбера, у компаний это первая совместная сделка такого типа.

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов отметил, что благодаря продуктивному взаимодействию и прогрессивному подходу «Т Плюс» к использованию рыночных финансовых инструментов Сберу удалось подобрать оптимальную структуру финансирования — это процентный своп из фиксированной ставки в ключевую ставку ЦБ.

«Это позволило нам сделать «Т Плюс» отличное предложение и заключить одну из наиболее знаковых сделок в электроэнергетике в этом году. Сложноструктурированная сделка на крупную сумму, проведенная в текущих условиях, подтверждает профессионализм наших команд и лидирующие позиции Сбера на российском рынке процентных производных инструментов», — рассказал он.

В свою очередь, директор по финансам Группы «Т Плюс» Игорь Брик заявил, что предложение Сбербанка по финансированию с применением производных финансовых инструментов (ПФИ) для ПАО «Т Плюс» представляется крайне своевременным и уникальным продуктом в текущих условиях, позволяющим избежать проявления конъюнктурных факторов влияния на процентный риск.

«Заключение данной сделки с параметрами, соответствующими целевым ожиданиям компании, позволит обеспечить стабильность ценовых параметров существенной части кредитного портфеля. Для ПАО «Т Плюс» получение финансирования с применением ПФИ является первым и успешным опытом кредитно-деривативных сделок», — добавил он.

Напомним, «Т Плюс» — крупнейшая российская частная компания в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Группе принадлежит 6 процентов установленной мощности электростанций России, она является лидером на рынке теплоснабжения страны с долей 8 процентов. Компания поставляет энергию в 16 регионов России. Ее услугами пользуются более 7 миллионов физлиц, свыше 180 тысяч договоров заключено с юрлицами.