Главы BP и Eni: Европа запасла достаточно газа, чтобы спокойно пережить зиму

Главы крупнейших европейских энергокомпаний заявили, что Евросоюз (ЕС) запас достаточные объемы газа, чтобы спокойно пережить зимний сезон, сообщили на сайте телеканала CNBC.

«Благодаря сочетанию высоких уровней хранения газа и пакетов государственных расходов для субсидирования счетов населения Европа может справиться с кризисом в этом году», — сказал гендиректор нефтегазовой British Petroleum (BP) Бернард Луни.

Глава итальянского нефтегазовой Eni Клаудио Декальци заявил, что Европа «в хорошей форме для этой зимы».

В то же время Декальци подчеркнул, что регион ожидают трудности в 2023 году. «Но, как мы уже говорили, проблема не в этой зиме. Она будет в следующей, потому что у нас не будет российского газа — на 98% (меньше получит ЕС) в следующем году, а может, и вообще ничего», — добавил глава Eni.

По словам гендиректор нидерландского нефтетрейдера Vitol Рассела Харди, предстоящая зима окажется трудной, а вслед за ней последует еще более трудная зима в 2023 году.

На прошлой неделе агентство Bloomberg написало, что объемы запасов газа, которые сделал Евросоюз, превышают его потребность. По информации агентства, чтобы заполнить хранилища газа, страны Европы бросились импортировать его со всего мира.