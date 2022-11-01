ПСБ предложил бизнес-клиентам одновременное открытие расчетного счета и выпуск кредитной карты

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Промсвязьбанк (ПСБ) предоставил предпринимателям возможность выпускать цифровую кредитную бизнес-карту сразу при открытии расчетного счета в банке, что позволит клиентам при необходимости получать финансирование на оперативные нужды при запуске своего дела. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что приветственное предложение об оформлении кредитной карты может быть доступно клиентам ПСБ уже при первом входе в свой личный кабинет.

Цифровая кредитная бизнес-карта с льготным периодом от 100 дней оформляется онлайн в течение нескольких минут в интернет- или мобильном банке.

По желанию предпринимателя или юридического лица к цифровой карте может быть выпущена пластиковая карта-компаньон. Она позволяет проводить не только бесконтактные платежи с помощью смартфона, но и через обычный платежный терминал, а также снимать наличные в банкоматах без ограничений по сумме, сохраняя при этом действие льготного периода, отмечают в банке.

«ПСБ предложил клиентам уникальное для рынка решение: даже недавно созданная компания, которая только начинает свою деятельность, может вместе с открытием расчетного счета для запуска рабочих процессов сразу получить кредит на любые цели. Это может быть закупка оборудования, приобретение мебели в офис, оплата аренды или транспортных расходов и другие первоочередные задачи, требующие финансовых вложений», — пояснил вице-президент, директор департамента продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов.

При этом, подчеркнул он, предпринимателям становятся доступны гибкие условия использования полученных средств, такие как возможность круглосуточной оплаты услуг своих поставщиков и сохранение льготного периода в случае снятия наличных с кредитной карты в банкомате.

«Финансирование является возобновляемым, и дисциплинированный клиент может воспользоваться им неограниченное количество раз», — добавил Тихонов.

В ПСБ обращают внимание на то, что цифровая кредитная бизнес-карта также дает возможность клиентам стать участниками бонусной программы и получать выгодный кешбэк в размере 10%, а также скидку до 5% при оплате топлива на партнерских АЗС.

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